Ucraina, oggi corridoio umanitario per i civili dentro l’Azot (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Aperto da oggi un corridoio umanitario dall’impianto dell’Azot a Severodonetsk. Lo ha annunciato la Russia dopo che fonti ucraine avevano denunciato che all’interno della fabbrica, circondata dalla forze russe, ci sono anche 500 civili, fra cui 40 bambini. Continua intanto l’offensiva nel Donbass. “Nel corso dell’ultima giornata non sono avvenuti cambiamenti drastici nella battaglia per il Donbass. I combattimenti più feroci sono a Sevierdonetsk e in tutte le città e comunità vicine, come prima. Le perdite, purtroppo, sono dolorose. Ma dobbiamo resistere. Si tratta del nostro stato. È fondamentale resistere lì, nel Donbass”, ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, fornendo aggiornamenti sulla situazione sul terreno. “Più perdite subirà il nemico lì, meno potere avrà ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Aperto daundall’impianto dela Severodonetsk. Lo ha annunciato la Russia dopo che fonti ucraine avevano denunciato che all’interno della fabbrica, circondata dalla forze russe, ci sono anche 500, fra cui 40 bambini. Continua intanto l’offensiva nel Donbass. “Nel corso dell’ultima giornata non sono avvenuti cambiamenti drastici nella battaglia per il Donbass. I combattimenti più feroci sono a Sevierdonetsk e in tutte le città e comunità vicine, come prima. Le perdite, purtroppo, sono dolorose. Ma dobbiamo resistere. Si tratta del nostro stato. È fondamentale resistere lì, nel Donbass”, ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, fornendo aggiornamenti sulla situazione sul terreno. “Più perdite subirà il nemico lì, meno potere avrà ...

