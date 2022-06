Tensione nella maggioranza dopo il voto: malumori nella Lega, fase 2 per il M5s (Di mercoledì 15 giugno 2022) Conte: 'Restiamo nell'esecutivo ma non zitti e buoni' afferma il leader dei 5 Stelle. Tentazione di lasciare il governo anche di Salvini dopo il risultato del Carroccio sorpassato nella sfida interna ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Conte: 'Restiamo nell'esecutivo ma non zitti e buoni' afferma il leader dei 5 Stelle. Tentazione di lasciare il governo anche di Salviniil risultato del Carroccio sorpassatosfida interna ...

