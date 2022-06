Summer Split 2022 e Covid-19 | le nuove linee guida della LCK | tutti i dettagli

(Di mercoledì 15 giugno 2022) La LCK ha aggiornato lesul-19 in vista, riuscendo a fare un po’ di chiarezza in più. Il campionato sudcoreano ha deciso di dare ai giocatori professionisti di League of Legends più voce in capitolo, lasciando libera scelta se partecipare o meno alle partite. Se un giocatore esports risulta positivo alè pertanto libero di giocare online da una struttura di quarantena. Se le condizioni di salute sono abbastanza buone per competere, secondo le, “la decisione di partecipare è nelle mani del giocatore”. In uno scenario in cui un giocatore risulta positivo, gli arbitri non verranno inviati alle strutture di quarantena, ma verranno installate telecamere e sound ...

The LCK has updated the COVID-19 infection match guidelines ahead of the 2022 Summer Split. Providing some extra clarity, the South Korean league has given pro League of Legends players more of a say ...