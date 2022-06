Speranza positivo al Covid | è in isolamento Mascherina fortemente raccomandata

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu – Robertoè risultatoale si trova in. Il ministro della Salute si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei ministri in programma oggi. Augurando al ministro una pronta guarigione, ricordiamo che laal chiuso in tutti i luoghi pubblichi o aperti al pubblico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

Pubblicità

elivito : È vera 'sta cosa che il ministro #Speranza è positivo al covid e parteciperà al CdM da remoto? Voleranno #MASCHERINE! - Ele_ele_88_ : Il ministro senza Speranza è positivo al covid... Non sgomitate per augurargli pronta guarigione... - Ernesto29296958 : RT @ImolaOggi: ??Ministro Speranza vaccinato e positivo al Covid - lele09011975 : RT @fratotolo2: ?? Il ministro #Speranza è positivo al Covid, ovviamente ringrazierà il vaccino. - AndreaLisi15 : RT @fratotolo2: ?? Il ministro #Speranza è positivo al Covid, ovviamente ringrazierà il vaccino. -

Il ministro della Salute, Roberto, è in isolamento dopo essere risultatoa Covid. Si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei ministri in programma oggi. Lo comunica l'ufficio stampa del dicastero.Sono luoghi affollati e avere prudenza può essere, così come in ospedali e Rsa. ...dei giorni scorsi tra il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e quello della Salute Roberto. ...(Adnkronos) - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è in isolamento dopo essere risultato positivo a Covid. Si collegherà in ...Roberto Speranza è positivo al Covid ed è in isolamento. A comunicarlo l'ufficio stampa del dicastero. Il virus ha raggiunto anche il ministro della Salute che, sin dal primo giorno dell'emergenza pan ...