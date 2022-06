Serino | resta in carcere il presunto pedofilo

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Rigettata dai magistrati del Tribunale del Riesame di Torino l’istanza di annullamento della misura cautelare nei confronti delsenegalese finito inun mese fa dopo una fuga durata qualche giorno. Alla base del provvedimento emesso dai giudici del Tribunale della Liberta? di Torino c’e? in particolare un dato, quello relativo alla nuova misura cautelare emessa per competenza territoriale dai magistrati del Tribunale di Napoli, a cui erano stati trasferiti gli atti dopo la convalida eseguita a seguito dell’arresto da parte dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Solofra del soggetto accusato di adescare minorenni. La madre legge un messaggio sospetto: fermato 37enne per adescamento di minori L'articolo proviene da Anteprima24.it.

