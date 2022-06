Pinocchio e non solo: i prossimi film Netflix Animation in anteprima ad Annecy 2022 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Al Festival di Annecy 2022 si è tenuta una presentazione dei prossimi titoli animati di Netflix, tra cui l'atteso Pinocchio di Guillermo del Toro. Netflix è una presenza regolare al Festival di Annecy da qualche anno, solitamente con singoli titoli presentati come work in progress o proiezioni speciali. Per il 2022, e il ritorno al festival pienamente in presenza, è stato messo in piedi un apposito panel, chiamato Netflix Animation Showcase, con tutto quello che c'è da sapere sui prossimi film d'animazione della piattaforma streaming (uno dei quali, The Sea Beast, presentato in prima mondiale alla kermesse lo stesso giorno). Un'ora e mezza di grandi annunci e immagini inedite, con la ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 giugno 2022) Al Festival disi è tenuta una presentazione deititoli animati di, tra cui l'attesodi Guillermo del Toro.è una presenza regolare al Festival dida qualche anno, solitamente con singoli titoli presentati come work in progress o proiezioni speciali. Per il, e il ritorno al festival pienamente in presenza, è stato messo in piedi un apposito panel, chiamatoShowcase, con tutto quello che c'è da sapere suid'animazione della piattaforma streaming (uno dei quali, The Sea Beast, presentato in prima mondiale alla kermesse lo stesso giorno). Un'ora e mezza di grandi annunci e immagini inedite, con la ...

Pubblicità

SilArmaroli : @matteorenzi adesso non esagerare , pinocchio ... - LuciaScomb : Racconta la verità,pinocchio.Sei bloccata perchè sei stata scortese e maleducata,nonostante io t'abbia solo detto… - markar952 : @cirillo73777221 @Agenzia_Ansa No, pinocchio non le diceva sempre. - gabri__1210 : RT @RobbsRoys: Ma poi oh Gli ha fatto un'offerta -> impossibile Sono solo amici -> impossibile Hanno fatto due chiacchiere -> quello con Al… - _rue126_ : RT @RobbsRoys: Ma poi oh Gli ha fatto un'offerta -> impossibile Sono solo amici -> impossibile Hanno fatto due chiacchiere -> quello con Al… -