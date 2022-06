Oroscopo giornaliero | 15 giugno 2022

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 15 giugno 2022) La luna in Capricorno quadra con Giove in Ariete alle 3:21, che può trovarci seduti con grandi emozioni. Potremmo sentirci particolarmente entusiasti delle nuove opportunità in questo momento, anche se è anche importante non estenderci troppo. Potremmo sentirci impazienti o impulsivi mentre la luna quadra Marte in Ariete alle 19:50. La luna si connette con