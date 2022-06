Mascherine | l' obbligo sui mezzi di trasporto prorogato fino a fine settembre

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Lecontinueranno ad essere obbligatorie suidialmeno. Era attesa per oggi la decisione da parte del Consiglio dei ministri per quanto riguarda l'...

GiovaQuez : Intanto il CdM ha deciso la proroga dell'obbligo di #mascherine sui treni e i mezzi di trasporto pubblico fino al 3… - Adnkronos : #Mascherine al chiuso, stop obbligo da oggi #15giugno: cosa cambia. - fattoquotidiano : Mascherine sui mezzi di trasporto, il governo verso la proroga dell’obbligo fino a settembre - frankray88 : RT @ProfMBassetti: Manterresti obbligo mascherine su taxi, treni,aerei e autobus? - salutiawilli : RT @fratotolo2: #mascherine, fine pena mai -

Covid, ipotesifino al 30 settembre: ecco dove resta l'Questa mattina al Tg1 mattina il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa aveva confermato che dal Cdm di oggi sarebbe ...Lerestano obbligatorie fino al 30 settembre sui mezzi di trasporto , negli ospedali e nelle ... Viene quindi definitivamente meno l'di indossarla in cinema , teatri , palazzetti dello ...Prorogato fino al settembre l'obbligo delle mascherine sui mezzi di trasporto. E' quanto avrebbe deciso il Consiglio dei ministri appena terminato. Secondo quanto si apprende sarebbe invece in corso ...Le mascherine restano obbligatorie sui mezzi pubblici fino al 30 settembre. Restano anche nelle Rsa e negli ospedali. Scompare l'obbligo delle mascherine nelle scuole. Per quanto riguarda i voli ...