Il Lazio apre la caccia al cinghiale. Ma contro la peste suina è tutto inutile (Di mercoledì 15 giugno 2022) Da qui a tre anni dei 75mila cinghiali presenti all’interno del territorio del Lazio ne rimarrebbero poco più di 25mila. Questa è la decisione presa dalla giunta Zingaretti per contenere e frenare la peste suina. Con il Priu – il Piano regionale triennale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana – che è stato appena varato, si punta a raddoppiare gli abbattimenti eseguiti nella stagione 2021-22, andando così a ridurre drasticamente il numero degli esemplari, principalmente nelle aree di Roma, Viterbo e Rieti, ovvero quelle che registrerebbero una maggiore densità di ungulati. Una decisione presa in barba alle indicazioni dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ha sottolineato come la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Da qui a tre anni dei 75mila cinghiali presenti all’interno del territorio delne rimarrebbero poco più di 25mila. Questa è la decisione presa dalla giunta Zingaretti per contenere e frenare la. Con il Priu – il Piano regionale triennale di interventi urgenti per la gestione, illlo e l’eradicazione dellaafricana – che è stato appena varato, si punta a raddoppiare gli abbattimenti eseguiti nella stagione 2021-22, andando così a ridurre drasticamente il numero degli esemplari, principalmente nelle aree di Roma, Viterbo e Rieti, ovvero quelle che registrerebbero una maggiore densità di ungulati. Una decisione presa in barba alle indicazioni dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ha sottolineato come la ...

