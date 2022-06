Gazzetta – Senesi, l’intermediario: “Il Napoli lo segue da tempo, è pronto per la serie A” (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-14 19:55:26 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea: l’intermediario Fabio Parisi ha rilasciato alcune dichiarazioni su Senesi e altri temi attuali di mercato in casa azzurra quest’oggi a Radio Punto Nuovo. l’intermediario Fabio Parisi ha rilasciato alcune dichiarazioni su Senesi e altri temi attuali di mercato in casa azzurra quest’oggi a Radio Punto Nuovo. A seguire le sue principali parole. “Il Napoli è una squadra che raramente fa le cose tanto per fare. Stanno lavorando a qualsiasi evenienza. Eventuali offerte per i calciatori del Napoli verranno valutate e il presidente saprà bene cosa fare. Di certo questa non è una squadra che ha bisogno di essere rivoluzionata o stravolta. Necessita solo di qualche puntellamento”. “Parliamo di un calciatore completo, in ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-14 19:55:26 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea:Fabio Parisi ha rilasciato alcune dichiarazioni sue altri temi attuali di mercato in casa azzurra quest’oggi a Radio Punto Nuovo.Fabio Parisi ha rilasciato alcune dichiarazioni sue altri temi attuali di mercato in casa azzurra quest’oggi a Radio Punto Nuovo. A seguire le sue principali parole. “Ilè una squadra che raramente fa le cose tanto per fare. Stanno lavorando a qualsiasi evenienza. Eventuali offerte per i calciatori delverranno valutate e il presidente saprà bene cosa fare. Di certo questa non è una squadra che ha bisogno di essere rivoluzionata o stravolta. Necessita solo di qualche puntellamento”. “Parliamo di un calciatore completo, in ...

Pubblicità

NapoliAddict : Senesi, l’intermediario: 'Lui è pronto per la Serie A e il Napoli lo segue da tempo' #Napoli #ForzaNapoliSempre… - infoitsport : GAZZETTA - Senesi e non solo: i possibili sostituti in caso di partenza di Kalidou Koulibaly - infoitsport : Senesi-Napoli, Gazzetta: De Laurentiis lo segue da un anno e mezzo, lo ritiene l'ideale sostituto di Koulibaly - infoitsport : GAZZETTA - Senesi e non solo: i possibili sostituti in caso di partenza di Kalidou Koulibaly - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Senesi e Min-Jae Kim i probabili sostituti in caso di partenza di Koulibaly -