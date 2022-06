Donnarumma, prima la papera e poi la lite con la giornalista Rai: “Se vuoi dare la colpa a me, dammela pure” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il suo errore ha solo contribuito ad aumentare le proporzioni della figuraccia. Gigio Donnarumma ha sbagliato un passaggio con i piedi, consegnando la palla al tedesco Gnabry che poi ha servito Timo Werner per il 5 a 0 della Germania: per fortuna ci hanno pensato Gnonto e Bastoni a segnare almeno i due gol della bandiera per l’Italia. Quella del capitano della nazionale, insomma, è stato una papera dolorosa ma non decisiva. L’altro errore è arrivato invece dopo il fischio finale, quando di fronte alla domanda della giornalista della Rai Tiziana Alla è scattato. La cronista ha ricordato il precedente errore in Champions League durante Real Madrid-Psg e Donnarumma è scattato: “Perché parlate di quell’episodio? C’era fallo”. E ancora: “Se poi vuoi dare la colpa a me, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il suo errore ha solo contribuito ad aumentare le proporzioni della figuraccia. Gigioha sbagliato un passaggio con i piedi, consegnando la palla al tedesco Gnabry che poi ha servito Timo Werner per il 5 a 0 della Germania: per fortuna ci hanno pensato Gnonto e Bastoni a segnare almeno i due gol della bandiera per l’Italia. Quella del capitano della nazionale, insomma, è stato unadolorosa ma non decisiva. L’altro errore è arrivato invece dopo il fischio finale, quando di fronte alla domanda delladella Rai Tiziana Alla è scattato. La cronista ha ricordato il precedente errore in Champions League durante Real Madrid-Psg eè scattato: “Perché parlate di quell’episodio? C’era fallo”. E ancora: “Se poilaa me, ...

