Dani Alves lascia il Barcellona: 'E' il momento dei saluti' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dani Alves ha annunciato che lascia il Barcellona, dov'era tornato a giocare dopo una pausa di cinque anni e dopo avere collezionato con i blaugrana 408 presenze. "Oggi è il momento di salutarci", ha ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022)ha annunciato cheil, dov'era tornato a giocare dopo una pausa di cinque anni e dopo avere collezionato con i blaugrana 408 presenze. "Oggi è ildi salutarci", ha ...

Pubblicità

Gloriam84627513 : @ldpsincomplejos @lanochededieter Dani Alves se va del farsa¡ - deren_mateusz : 1. Messi 2. Iniesta 3. Xavi 4. Dani Alves 5. Puyol 6. Luisito 7. David Villa 8. Mascherano - news_mercato_ : #Calciomercato, Dani #Alves non rinnoverà il contratto con il #Barcellona: c’è l’opzione del ritiro per il terzino brasiliano classe 1982 - Luxgraph : Barcellona, Dani Alves saluta: 'Non dimenticate questo pazzo leone' - TUTTOJUVE_COM : L'ex bianconero Dani Alves lascia il Barcellona: 'Si chiude un ciclo molto bello e se ne apre un altro ancora più i… -