Covid oggi Lazio, 3.530 casi e 6 decessi. A Roma 2.196 contagi (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 3.530 i contagi da coronavirus registrati oggi, 15 giugno 2022, nel Lazio secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Sono 6 i decessi, 480 i ricoverati, 32 le terapie intensive e +4.961 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.196. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle aziende sanitarie del Lazio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 771 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 811 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 3: sono 614 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 96 i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 3.530 ida coronavirus registrati, 15 giugno 2022, nelsecondo i dati del bollettinodella Regione. Sono 6 i, 480 i ricoverati, 32 le terapie intensive e +4.961 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,8%. Icittà sono a quota 2.196. Nel dettaglio ie inelle aziende sanitarie delnelle ultime 24 ore. Asl1: sono 771 i nuovie 1 decesso; Asl2: sono 811 i nuovie 0 i; Asl3: sono 614 i nuovie 0 i; Asl4: sono 96 i ...

