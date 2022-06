Corriere dello Sport – “Non vedo l’ora di iniziare” (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-15 13:08:27 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Inizia ufficialmente oggi l’avventura di Assan Ceesay con il Lecce. Il classe ’94 che nell’ultima stagione ha segnato 20 gol con la maglia dello Zurigo, sarà dal primo pomeriggio in Salento. Sbarco alle 14:00, visite mediche e poi firma sul contratto biennale con opzione per un’altra stagione, il programma stabilito nelle scorse ore dal club pugliese. “Il Lecce mi ha fortemente voluto, sono felicissimo di questa nuova avventura. Non vedo l’ora di iniziare” ha rivelato al CorrieredelloSport.it il bomber 28enne. Ceesay (seguito dalla Dedra Football Agency di Massimo Grillo e Roberto Ottaviani) è una delle intuizioni del direttore ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-15 13:08:27 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Inizia ufficialmente oggi l’avventura di Assan Ceesay con il Lecce. Il classe ’94 che nell’ultima stagione ha segnato 20 gol con la magliaZurigo, sarà dal primo pomeriggio in Salento. Sbarco alle 14:00, visite mediche e poi firma sul contratto biennale con opzione per un’altra stagione, il programma stabilito nelle scorse ore dal club pugliese. “Il Lecce mi ha fortemente voluto, sono felicissimo di questa nuova avventura. Nondi” ha rivelato al.it il bomber 28enne. Ceesay (seguito dalla Dedra Football Agency di Massimo Grillo e Roberto Ottaviani) è una delle intuizioni del direttore ...

Lecce, Ceesay si presenta: 'Non vedo l'ora di iniziare' Inizia ufficialmente oggi l'avventura di Assan Ceesay con il Lecce . Il classe '94 che nell'ultima stagione ha segnato 20 gol con la maglia dello Zurigo , sarà dal primo pomeriggio in Salento . Sbarco alle 14:00, visite mediche e poi firma sul contratto biennale con opzione per un'altra stagione, il programma stabilito nelle scorse ore ...