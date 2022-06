Carne sintetica, coltivata o clean meat. Chiamatela come volete, ma esiste ed è già tra noi. (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tra qualche anno, al ristorante potremo ordinare manzo wagyu, pollo ruspante, salmone selvaggio, bluff oyster, Carne di canguro o di alpaca che non sono stati nè allevati, nè macellati. Si tratterà di Carne coltivata o di un sostituto della Carne, realizzata con materie prime vegetali o con cellule animali coltivate in laboratorio e probabilmente venduta al modico prezzo di 5 euro al chilo. A dieci anni dal primo esperimento, lo scenario che si prospetta, potrebbe richiedere meno di dieci anni per diventare realtà. Il primo hamburger prodotto in laboratorio è nato a Londra nell’Agosto 2013. Era stato realizzato estraendo cellule staminali da una vacca e costava 300.000 dollari. Nel 2016 una polpetta sintetica costava 20.000 dollari alla libbra. Quest’anno la Future meat Technology ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tra qualche anno, al ristorante potremo ordinare manzo wagyu, pollo ruspante, salmone selvaggio, bluff oyster,di canguro o di alpaca che non sono stati nè allevati, nè macellati. Si tratterà dio di un sostituto della, realizzata con materie prime vegetali o con cellule animali coltivate in laboratorio e probabilmente venduta al modico prezzo di 5 euro al chilo. A dieci anni dal primo esperimento, lo scenario che si prospetta, potrebbe richiedere meno di dieci anni per diventare realtà. Il primo hamburger prodotto in laboratorio è nato a Londra nell’Agosto 2013. Era stato realizzato estraendo cellule staminali da una vacca e costava 300.000 dollari. Nel 2016 una polpettacostava 20.000 dollari alla libbra. Quest’anno la FutureTechnology ...

Pubblicità

BRUNOB9561 : RT @luisannamesseri: Carne sintetica, pesce sintetico, latte sintetico… la nuova frontiera?? Lasciamoli mangiare a chi non ha fantasia. In… - mapivi63 : RT @luisannamesseri: Carne sintetica, pesce sintetico, latte sintetico… la nuova frontiera?? Lasciamoli mangiare a chi non ha fantasia. In… - luisannamesseri : RT @luisannamesseri: Carne sintetica, pesce sintetico, latte sintetico… la nuova frontiera?? Lasciamoli mangiare a chi non ha fantasia. In… - Fox_Alive_ : Ottimizzando lo sfruttamento delle biomasse di scarto prodotte dalla coltivazione di carne sintetica, quest'ultima… - FrancescoGebbi2 : RT @IlariaBifarini: Bill Gates entra nel business dei vaccini e nel 2010 a Davos fonda la Gavi con lo scopo di vaccinare il mondo. Nel 2020… -