Billie Joe Armstrong: “I Nirvana sono stati i Beatles della mia generazione” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il frontman dei Green Day omaggia i Nirvana come punti di riferimento per la loro musica. In recenti interviste Billie Joe Armstrong ci ha tenuto ad esaltare la band scioltasi dopo la morte di Kurt Cobain. Arrivando addirittura a definirli come: “I Beatles della nostra generazione”. Billie Joe Armstrong, tra Sex Pistols e Nirvana Il cantante della band di Berkeley nelle ultime interviste ha parlato più volte di chi ha ispirato la loro musica. Una carriera iniziata nel 1986 ad Oakland e giunta con il disco American Idiot ai massimi livelli del rock americano contemporaneo. A fargli da muse secondo Armstrong continuano ad esserci due band: i Sex Pistols ed i Nirvana. Per questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il frontman dei Green Day omaggia icome punti di riferimento per la loro musica. In recenti intervisteJoeci ha tenuto ad esaltare la band scioltasi dopo la morte di Kurt Cobain. Arrivando addirittura a definirli come: “Inostra”.Joe, tra Sex Pistols eIl cantanteband di Berkeley nelle ultime interviste ha parlato più volte di chi ha ispirato la loro musica. Una carriera iniziata nel 1986 ad Oakland e giunta con il disco American Idiot ai massimi livelli del rock americano contemporaneo. A fargli da muse secondocontinuano ad esserci due band: i Sex Pistols ed i. Per questo ...

Green Day, la scaletta dei concerti del 2022: tutte le canzoni La band guidata da Billie Joe Armstrong è attesa da due live di straordinario livello. Scopriamo insieme le canzoni che dovrebbero far parte della scaletta presentata in Italia. Green Day in tour nel ... I Green Day in concerto agli I - Days: gli orari della giornata Il ritorno live in Italia dei Green Day è programmato per mercoledì 15 giugno nelle vesti di headliner della terza giornata di I - Days Milano . Prima di Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool saliranno sul palco allestito all' Ippodromo Snai La Maura di Milano altre due band, Amyl And The Sniffers e Weezer. Questi gli orari da tenere bene a mente:... Scaletta Green Day 2022. Il punk entusiasma Milano Questa sera, mercoledì 15 giugno 2022, all'Ippodromo Milano Trenno, chiudono l'edizione 2022 degli I-Days i Green Day! Scaletta Green Day 2022, news e info Il gruppo musicale di successo, simbolo degl ...