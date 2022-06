Al via a Bari i corsi vela per 300 giovani: ancora posti disponibili (Di mercoledì 15 giugno 2022) Iniziati oggi al Circolo della vela di Bari i corsi di vela destinati a bambini e ragazzi. Oltre 300 i bambini ad oggi iscritti (posti ancora disponibili) agli otto corsi in programma tra giugno e luglio. Le lezioni sono a cura di uno staff di esperti istruttori FIV che, con preparazione ed esperienza, avvicineranno i ragazzi, grandi e piccoli, al bellissimo mondo dello sport della vela, fatto di grande passione per il mare, per l’ambiente e la natura. Bari, ieri i primi corsi vela per i più piccoli Una sessantina i piccoli che proprio ieri hanno iniziato a muovere i primi passi su una barca a vela. Si inizia con esercizi di acquaticità e teoria sul pontile e poi in ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 15 giugno 2022) Iniziati oggi al Circolo delladididestinati a bambini e ragazzi. Oltre 300 i bambini ad oggi iscritti () agli ottoin programma tra giugno e luglio. Le lezioni sono a cura di uno staff di esperti istruttori FIV che, con preparazione ed esperienza, avvicineranno i ragazzi, grandi e piccoli, al bellissimo mondo dello sport della, fatto di grande passione per il mare, per l’ambiente e la natura., ieri i primiper i più piccoli Una sessantina i piccoli che proprio ieri hanno iniziato a muovere i primi passi su una barca a. Si inizia con esercizi di acquaticità e teoria sul pontile e poi in ...

Pubblicità

unknown_ci : @nove__primavere a Bari li trovi sicuro sia da Lush che da NaturaSì. Se non erro dovrebbe averli anche Naturplus in… - Neverland_Bari : ??Gli arrivi odierni in via Toti. - pipposchitt : RT @AnsaPuglia: Medimex al via a Taranto, il 19 giugno concerto di Nick Cave. Il 14 luglio a Bari sul palco The Chemical Brothers #ANSA htt… - Telebari : Al via a Rodi Garganico il Mondiale Offshore: tra i piloti l'ex sciatore Ghedina - #Bari #Notizie #News -… - BlunoteWeb : Fidelis Andria: L’addio di Di Bari, ’Via da signore, senza polemiche e rancori’ -