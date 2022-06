Agguato ai Quartieri Spagnoli | ferito alla caviglia un 42enne

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUndeigià noto alle forze dell’ordine, e di cui non sono state rese note le generalità, è statoin una colpi di pistola la scorsa notte a Napoli. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia Centro che sono intervenuti, due sconosciuti in sella a uno scooter avrebbero affiancato ilin Via De Deo e, senza apparente motivo, avrebbero fatto fuoco svariate volte al suo indirizzo. Colpitodestra, l’uomo ha rifiutato il ricovero. Per lui i medici dell’ospedale Pellegrini hanno stimato una prognosi di trenta giorni. Indagini sono in corso per chiarire meglio l’episodio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.