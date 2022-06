WhatsApp | l’atteso annuncio di Zuckerberg | «Si potrà passare da Android a iPhone senza perdere la cronologia delle chat»

Leggi su open.online

(Di martedì 14 giugno 2022) «Stiamo aggiungendo ala possibilità diin modo sicuro da un telefono all’altro e trasferire la, foto, video e messaggi vocali tramantenendo la crittografia end-to-end». Con queste parole il fondatore e Ceo di Meta (ex Facebook) Markannuncia l’arrivo di unafunzionalità più attese e richieste dagli utenti. Quasi un anno fa era stata implementata la possibilità per gli utentidia dispositivila, mentre viceversa non era ancora possibile se non con l’utilizzo di terze app. Nel mese di maggio era stata aggiunta anche la funzione ...