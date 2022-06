Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2022 ore 17:15 (Di martedì 14 giugno 2022) Viabilità DEL 14 GIUGNO 2022 ORE 17.05 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN TESTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA IL BIVIO CON LA Roma FIUMICINO E L USCITA LAURENTINA SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA ALTEZZA LABARO E PIU’ AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E L USCITA CON LA Roma TERAMO TRATTO URBANO TRAFFICO RALLENTATO IN USCITA DA PORTONACCIO A TOR CERVARA UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA NOMENTANA ALTEZZA CON LA ROTONDA CON LA VIA PALOMBARESE CON RIPERSUSSIONI SU VIA RINALDO D AQUINO E LA VIA NOMENTATA ALTRI DISAGI SULLA PONTINA A CASTEL RomaNO A CAUSA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 giugno 2022)DEL 14 GIUGNOORE 17.05 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN TESTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA IL BIVIO CON LAFIUMICINO E L USCITA LAURENTINA SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA ALTEZZA LABARO E PIU’ AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E L USCITA CON LATERAMO TRATTO URBANO TRAFFICO RALLENTATO IN USCITA DA PORTONACCIO A TOR CERVARA UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA NOMENTANA ALTEZZA CON LA ROTONDA CON LA VIA PALOMBARESE CON RIPERSUSSIONI SU VIA RINALDO D AQUINO E LA VIA NOMENTATA ALTRI DISAGI SULLA PONTINA A CASTELNO A CAUSA ...

