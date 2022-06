Vaiolo delle scimmie: l’Ue lancia l’appello sui rischi alla comunità Msm e acquista 110mila vaccini (Di martedì 14 giugno 2022) Ora che, in estate, “ci saranno più raduni di massa anche per le comunità Msm (Men who have Sex with other Men, uomini che fanno sesso con altri uomini, ndr), piuttosto che cancellarli dovrebbero essere visti come un’opportunità per aumentare la consapevolezza sui rischi e sui sintomi”. Lo dice la direttrice dell’Ecdc Andrea Ammon, in videoaudizione alla commissione Envi del Parlamento Europeo. Fino a ieri nell’Ue si sono registrati “901 casi confermati di Vaiolo delle scimmie”, ha proseguito la Ammon. La categoria Msm: maschi che fanno sesso con altri maschi I Paesi che hanno il maggior numero di casi nell’Ue, continua Ammon, sono “Spagna, Portogallo e Germania” e il Regno Unito fuori dall’Ue. I casi sono finora concentrati nella ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 giugno 2022) Ora che, in estate, “ci saranno più raduni di massa anche per leMsm (Men who have Sex with other Men, uomini che fanno sesso con altri uomini, ndr), piuttosto che cancellarli dovrebbero essere visti come un’opportunità per aumentare la consapevolezza suie sui sintomi”. Lo dice la direttrice dell’Ecdc Andrea Ammon, in videoaudizionecommissione Envi del Parlamento Europeo. Fino a ieri nelsi sono registrati “901 casi confermati di”, ha proseguito la Ammon. La categoria Msm: maschi che fanno sesso con altri maschi I Paesi che hanno il maggior numero di casi nel, continua Ammon, sono “Spagna, Portogallo e Germania” e il Regno Unito fuori dal. I casi sono finora concentrati nella ...

