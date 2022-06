(Di martedì 14 giugno 2022) piazza grande Ilè stato un anno importante per la crescita turistica die del suo territorio. È quello che emerge dall'Annual, il bilancio che, in meno di 70 pagine, fotografa il ...

Successo anche della mini serie di video pensati per il web dal titolo "Arezzo secondo Tiziano" un progetto che laArezzo Intour ha realizzato con Poti Pictures, mentre all'outdoor sono ...... selezionati da Regione Lombardia eCariplo. Iniziative del valore di 8 milioni di euro, ... insieme alla valorizzazione delle radici culturali locali e del- ha aggiunto - ... Turismo: la Fondazione Arezzo Intour presenta il report delle attività 2021 - Cronaca Dati e numeri raccontano l’attività di promozione svolta in un territorio che, nonostante l’emergenza sanitaria “ha retto” ...Il ristorante Paoli, nel cuore del centro storico di Firenze, risale al 1827 e da allora non ha mai interrotto la propria attività.