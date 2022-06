Stasera in tv, 14 giugno 2022: La scelta e Boss in incognito (Di martedì 14 giugno 2022) I palinsesti televisivi di martedì 14 giugno 2022 sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardare Stasera in tv? Stasera in tv 14 giugno 2022: la programmazione La programmazione serale di martedì 14 giugno 2022 è ampia. Rai1 presenta la UEFA Nations League, con la partita Germania Vs Italia. Canale5, invece, offre la pellicola La scelta - The Choice, basata sull'omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Italia 1 propone la commedia Un'estate al mare. Quanti avessero voglia di gustarsi un film divertente, ma datato, possono optare per Due cuori e una provetta su Tv8 oppure su Se sei così ti dico sì su Canale 34. In alternativa, su Rai3 c'è il format Cartabianca, con al timone ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 14 giugno 2022) I palinsesti televisivi di martedì 14sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardarein tv?in tv 14: la programmazione La programmazione serale di martedì 14è ampia. Rai1 presenta la UEFA Nations League, con la partita Germania Vs Italia. Canale5, invece, offre la pellicola La- The Choice, basata sull'omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Italia 1 propone la commedia Un'estate al mare. Quanti avessero voglia di gustarsi un film divertente, ma datato, possono optare per Due cuori e una provetta su Tv8 oppure su Se sei così ti dico sì su Canale 34. In alternativa, su Rai3 c'è il format Cartabianca, con al timone ...

Pubblicità

zazoomblog : Stasera in tv martedì 14 giugno: “Un’estate al mare” su Italia 1 - #Stasera #martedì #giugno: #“Un’estate - infoitcultura : Stasera in tv lunedì 13 giugno, L'Isola dei Famosi su Canale 5: si decide chi sarà il primo finalista. Le anticipaz… - zazoomblog : Programmi TV di stasera lunedì 13 giugno 2022. Su Italia1 prosegue l’ottava stagione di ‘Chicago P.D.’ -… - Fillix9 : @russ_mario1 @lavrenty_ @Frances54325203 @marcullo02 @niccobiancalani Sto leggendo cose stasera dopo la notizia di… - AnnaMancini81 : Stasera in tv martedì 14 giugno 2022 – Tutti i programmi in onda -