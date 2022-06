Speleologo ferito in grotta, in salvo dopo quasi due giorni (Di martedì 14 giugno 2022) Alle 5.20 di stamattina e dopo quasi due giorni di lavoro si è concluso il recupero dello Speleologo cagliaritano di 30 anni che si era infortunato domenica pomeriggio all'interno della grotta S'Edera ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) Alle 5.20 di stamattina eduedi lavoro si è concluso il recupero dellocagliaritano di 30 anni che si era infortunato domenica pomeriggio all'interno dellaS'Edera ...

Pubblicità

sardanews : Speleologo ferito in grotta, in salvo dopo quasi due giorni - Sardegna - MartaDj1 : RT @AnsaSardegna: Speleologo ferito in grotta, in salvo dopo quasi due giorni. Gamba fratturata a -180 mt in Ogliastra, tecnici da sei regi… - AnsaSardegna : Speleologo ferito in grotta, in salvo dopo quasi due giorni. Gamba fratturata a -180 mt in Ogliastra, tecnici da se… - UnioneSarda : #Sardegna - #Urzulei, recuperato dopo 2 giorni lo speleologo ferito nella grotta: è un 30enne cagliaritano - EugenioBerto70 : Speleologo ferito in grotta, si lavora ancora al recupero -