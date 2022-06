Salernitana, Djuric in partenza: lo vuole una Big di Serie A! (Di martedì 14 giugno 2022) La situazione calciomercato in casa Napoli è più che mai complicata tra rinnovi difficili e possibili partenze di lusso. Un altro giocatore che potrebbe rientrare nel gruppo di chi darà l’addio è Andrea Petagna. Il calciatore ex Atalanta ed ex Spal ha totalizzato 32 presenze e 4 reti, non un bottino entusiasmante. Per questo il Napoli secondo Sky Sport starebbe pensando ad un eventuale sostituto individuato nell’attaccante della Salernitana Milan Djuric. Il giocatore Bosniaco è stato uno degli artefici del miracolo salvezza della Salernitana nella scorsa stagione. Napoli Djuric Salernitana Prima punta classica, esperto nel gioco aereo e nel far risalire la squadra e nonostante i suoi 32 anni assolutamente integro e con una buona tenuta fisica, Djuric potrebbe essere il ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 giugno 2022) La situazione calciomercato in casa Napoli è più che mai complicata tra rinnovi difficili e possibili partenze di lusso. Un altro giocatore che potrebbe rientrare nel gruppo di chi darà l’addio è Andrea Petagna. Il calciatore ex Atalanta ed ex Spal ha totalizzato 32 presenze e 4 reti, non un bottino entusiasmante. Per questo il Napoli secondo Sky Sport starebbe pensando ad un eventuale sostituto individuato nell’attaccante dellaMilan. Il giocatore Bosniaco è stato uno degli artefici del miracolo salvezza dellanella scorsa stagione. NapoliPrima punta classica, esperto nel gioco aereo e nel far risalire la squadra e nonostante i suoi 32 anni assolutamente integro e con una buona tenuta fisica,potrebbe essere il ...

