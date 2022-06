Sala: 'campo largo' è senza attrezzature, rischia sterilità (Di martedì 14 giugno 2022) "Il Pd è il primo partito, è vero, ma a fronte di un suo oggettivo buon risultato il 'campo largo' è senza attrezzature e si rischia di non riuscire a coltivare nulla". Lo ha scritto su Instagram il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) "Il Pd è il primo partito, è vero, ma a fronte di un suo oggettivo buon risultato il '' èe sidi non riuscire a coltivare nulla". Lo ha scritto su Instagram il ...

Pubblicità

TelliniMassim : Intesa Sanpaolo annuncia la costituzione di CENTAI, centro di ricerca avanzata nel campo dell’Artificial Intelligen… - franco_sala : Oggi, su #IlGiornale , ottimo articolo della bravissima giornalista @lauracesaretti1 . Da leggere. Complimenti e… - simoneb28 : @cribart @vitalbaa non mi sembra che prima del 2020 si morisse a fiotti all'ingresso in ospedale. La tengono in sal… - giancasalemi : Gli incentivi messi in campo dallo Stato a favore delle imprese nel 2021 hanno generato solo il 24% delle nuove att… - franco_sala : RT @NicolaPorro: ?? Il tracollo del 'campo largo' di Letta, il consigliere di Draghi che attacca la Bce e il silenzio sul premier nonostante… -

Sala: 'campo largo' è senza attrezzature, rischia sterilità ... ma a fronte di un suo oggettivo buon risultato il 'campo largo' è senza attrezzature e si rischia di non riuscire a coltivare nulla". Lo ha scritto su Instagram il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ... Sala rilancia: "Uno spazio progressista esiste" Questo campo d'azione è stato delineato sulle pagine del Foglio dal direttore Claudio Cerasa che vede proprio in Sala il potenziale leader di 'un campo magnetico per aggregare tutte le forze anti ... Agenzia askanews Sala: 'campo largo' è senza attrezzature, rischia sterilità Milano, 14 giu. (askanews) - 'Il Pd è il primo partito, è vero, ma a fronte di un suo oggettivo buon risultato il 'campo largo' è senza ... Sala rilancia: "Uno spazio progressista esiste" Il sindaco di Milano, in un post su Instagram, analizza i risultati delle amministrative e spinge per un polo anti populista, già delineato dal Foglio ... ... ma a fronte di un suo oggettivo buon risultato il 'largo' è senza attrezzature e si rischia di non riuscire a coltivare nulla". Lo ha scritto su Instagram il sindaco di Milano, Giuseppe, ...Questod'azione è stato delineato sulle pagine del Foglio dal direttore Claudio Cerasa che vede proprio inil potenziale leader di 'unmagnetico per aggregare tutte le forze anti ... Sala: 'campo largo' è senza attrezzature, rischia sterilità Milano, 14 giu. (askanews) - 'Il Pd è il primo partito, è vero, ma a fronte di un suo oggettivo buon risultato il 'campo largo' è senza ...Il sindaco di Milano, in un post su Instagram, analizza i risultati delle amministrative e spinge per un polo anti populista, già delineato dal Foglio ...