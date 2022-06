Peschiera Borromeo, Matec Group acquisisce Dacaflex e Dynafluor, due aziende specializzate nella produzione di tubi industriali in PTFE (Di martedì 14 giugno 2022) L'imprenditore Mario Orfei Presidente dell'azienda peschierese che nel 2021 ha chiuso i bilanci con un fatturato in crescita del 15%, annuncia nuove assunzioni e un rilancio delle aziende del gruppo Leggi su 7giorni.info (Di martedì 14 giugno 2022) L'imprenditore Mario Orfei Presidente dell'azienda peschierese che nel 2021 ha chiuso i bilanci con un fatturato in crescita del 15%, annuncia nuove assunzioni e un rilancio delledel gruppo

Pubblicità

ROBERTO27755996 : @WebPoste buongiorno per dei disguidi non mi è stata consegnatala raccomandata con barcode: T301400277404003 che se… - 4wardit : #WeAreHiring: siamo alla ricerca di un/a Software Tester, con la passione per la tecnologia, da inserire nel nostro… - AncupmLomb : 12/6/22. Peschiera Borromeo, pur rientrando in larga parte all'interno del parco agricolo sud Milano, da qualche de… - info_lavoro : #PeschieraBorromeo #Giornalismo #MarketResearchAnalyst #Media #Marketing #Comunicazione IMPIEGATO MARKETING STRATEG… - infoitcultura : Mario Orfei per Matec Group di Peschiera Borromeo (MI), acquisisce Dacaflex e Dynafluor in provincia di Varese -