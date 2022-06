Migranti dal Regno Unito al Ruanda: cosa c’è dietro la scelta di Johnson (Di martedì 14 giugno 2022) L’accordo sui Migranti tra Regno Unito e Ruanda diventa uno dei temi bollenti dell’attualità britannica dopo il voto che ha sancito la sopravvivenza del governo di Boris Johnson. L’affaire è iniziato nell’aprile di quest’anno, quando i due Paesi hanno siglato un accordo che prevede il ricollocamento nello Stato africano dei Migranti entrati illegalmente in territorio InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 14 giugno 2022) L’accordo suitradiventa uno dei temi bollenti dell’attualità britannica dopo il voto che ha sancito la sopravvivenza del governo di Boris. L’affaire è iniziato nell’aprile di quest’anno, quando i due Paesi hanno siglato un accordo che prevede il ricollocamento nello Stato africano deientrati illegalmente in territorio InsideOver.

