Marco Arletti è il terzo Boss in Incognito del 2022 (Di martedì 14 giugno 2022) Marco Arletti Sarà Marco Arletti l’imprenditore protagonista della terza puntata di Boss in Incognito, in onda questa sera alle 21.20 su Rai 2 con la conduzione (e la partecipazione in scena) di Max Giusti. Arletti, quarantacinquenne di Carpi, è dal 2000 l’amministratore delegato di Chimar Spa, colosso italiano della produzione di scatole e imballaggi industriali. Chimar Spa – L’azienda di Marco Arletti La sede storica di Chimar Spa si trova in provincia di Modena, a Limidi di Soliera, ma ormai l’azienda conta oltre venticinque sedi sparse in tutto il nord Italia per un totale di 250.000 mq. Con oltre quaranta milioni di fatturato, ha circa 550 tra collaboratori e dipendenti e produce 22 milioni di imballaggi ogni anno con oltre ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 14 giugno 2022)Saràl’imprenditore protagonista della terza puntata diin, in onda questa sera alle 21.20 su Rai 2 con la conduzione (e la partecipazione in scena) di Max Giusti., quarantacinquenne di Carpi, è dal 2000 l’amministratore delegato di Chimar Spa, colosso italiano della produzione di scatole e imballaggi industriali. Chimar Spa – L’azienda diLa sede storica di Chimar Spa si trova in provincia di Modena, a Limidi di Soliera, ma ormai l’azienda conta oltre venticinque sedi sparse in tutto il nord Italia per un totale di 250.000 mq. Con oltre quaranta milioni di fatturato, ha circa 550 tra collaboratori e dipendenti e produce 22 milioni di imballaggi ogni anno con oltre ...

Pubblicità

bizcommunityit : Marco Arletti, il “boss in incognito”: chi è l'amministratore delegato di Chimar? #CEO - moneypuntoit : ?? Marco Arletti, il “boss in incognito”: chi è l'amministratore delegato di Chimar? ?? - CorriereUmbria : Boss in incognito, terzo appuntamento con Marco Arletti di Chimar #bossinincognito #marcoarletti #chimar… - MontiFrancy82 : A #Bossinincognito protagonista Marco Arletti di Chimar @Max_Giusti - SMSNEWSOFFICIAL : A #Bossinincognito protagonista Marco Arletti di Chimar @Max_Giusti -