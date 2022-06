“Liberatela | abbiate pietà della bambina” | l’appello di Piera Maggio ai rapitori della piccola Elena Del Pozzo

(Di martedì 14 giugno 2022) Una storia che, inevitabilmente, ha riportato alla mente quel che accadde il 1° settembre del 2004 a Mazara del Vallo. Sia per l’assenza di ulteriori indicazioni, sia per gli esiti delle prime indagini sul rapimentoDel. La bimba di quattro anni (ne compierà 5 a luglio) è stata sottratta dalle bracciamadre da tre uomini incappucciati nel pomeriggio di ieri a Tremestieri Etneo, nel Catanese. Stessa regione (seppur dal lato opposto) e quasi stessa età di Denise Pipitone, la bimba di cui si sono perse le tracce da quasi 18 anni. E per questo ancheha deciso di lanciare un appello a chi ha rapito la bimba in provincia di Catania.Delscomparsa, ...

La mamma di Denise: "Liberate Elena. Non fategli del male, lasciatela in qualche ...un minimo di pietà per questa bambina". È l'appello di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone,... Bimba rapita a Catania, l'accorato appello di Piera Maggio, la madre di Denis Pipitone: "Liberatela" Una bambina di 4 anni è stata sequestrata a Piano Tremestieri, nel catanese. La notizia del sequestro, apparsa sui social, è stata confermata dalla Procura di Catania, che ha aperto un'inchiesta deleg ...