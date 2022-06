Italia, Tardelli: «Bearzot dimenticato, meriterebbe un gran ricordo» (Di martedì 14 giugno 2022) L’ex calciatore azzurro Tardelli ha parlato di Bearzot, storico ex c.t. dell’Italia Marco Tardelli, ex calciatore azzurro, in una intervista a La Repubblica ha parlato di Enzo Bearzot, storico commissario tecnico dell’Italia campione del Mondo nel 1982. dimenticato – «Spesso ti oscurano da vivo e si sbarazzano di te da morto. meriterebbe un grande ricordo, invece è trascurato. Parlano più di noi che di lui e non è giusto. Era una persona per bene, potevi criticarlo ma non offenderlo». MONDIALI ’82-2006 – «Meritati tutti e due, non è una gara a chi è stato più bravo. Ma se si parla di icone dico quello dell’’82. Non solo perché battemmo l’Argentina di Maradona, il Brasile di Zico, la Germania di Rummenigge, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) L’ex calciatore azzurroha parlato di, storico ex c.t. dell’Marco, ex calciatore azzurro, in una intervista a La Repubblica ha parlato di Enzo, storico commissario tecnico dell’campione del Mondo nel 1982.– «Spesso ti oscurano da vivo e si sbarazzano di te da morto.unde, invece è trascurato. Parlano più di noi che di lui e non è giusto. Era una persona per bene, potevi criticarlo ma non offenderlo». MONDIALI ’82-2006 – «Meritati tutti e due, non è una gara a chi è stato più bravo. Ma se si parla di icone dico quello dell’’82. Non solo perché battemmo l’Argentina di Maradona, il Brasile di Zico, la Germania di Rummenigge, ...

Pubblicità

CalcioNews24 : #Tardelli ricorda il leggendario c.t. #Bearzot - Pablo00152555 : RT @repubblica: Tardelli: 'L'Urlo Mundial è ancora con me. Nell'82 abbiamo riunito l'Italia' - repubblica : Tardelli: 'L'Urlo Mundial è ancora con me. Nell'82 abbiamo riunito l'Italia' - angiuoniluigi : RT @repubblica: Tardelli: 'L'Urlo Mundial è ancora con me. Nell'82 abbiamo riunito l'Italia' [di Emanuela Audisio] - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Tardelli: 'L'Urlo Mundial è ancora con me. Nell'82 abbiamo riunito l'Italia' [di Emanuela Audisio] -