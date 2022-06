Isola dei Famosi 2022, Carmen di Pietro a Luca Daffrè: “sei il mio toy boy” (Di martedì 14 giugno 2022) All'Isola dei Famosi Carmen di Pietro ha chiesto a Luca Daffrè di essere il suo toy boy: la risposta del figlio Alessandro non si è fatta attendere. Nuovo siparietto tra Carmen di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni all'Isola dei Famosi 2022: mentre la showgirl scherza con Luca Daffrè considerandolo il suo toy boy, il figlio le dice che, visto il suo comportamento, organizzerà delle feste a casa con Guendalina Tavassi. Nella puntata della settimana scorsa del reality di Canale 5, Ilary Blasi ha mostrato a Carmen Di Pietro una clip dove Alessandro si divertiva in discoteca, bevendo circondato dalle amiche di Guendalina. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 giugno 2022) All'deidiha chiesto adi essere il suo toy boy: la risposta del figlio Alessandro non si è fatta attendere. Nuovo siparietto tradie il figlio Alessandro Iannoni all'dei: mentre la showgirl scherza conconsiderandolo il suo toy boy, il figlio le dice che, visto il suo comportamento, organizzerà delle feste a casa con Guendalina Tavassi. Nella puntata della settimana scorsa del reality di Canale 5, Ilary Blasi ha mostrato aDiuna clip dove Alessandro si divertiva in discoteca, bevendo circondato dalle amiche di Guendalina. ...

Pubblicità

TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - IlContiAndrea : Oggi alle 19 al talk #Programma avremo ospite #VladimirLuxuria che ci racconterà tutto dell’#Isola di ieri - con Va… - GiusCandela : L'Isola dei Famosi ferma al 19% con Rai1 al 7% e le altre reti in vacanza. Con chiusura notturna e 'nuovo' share. D… - Malvy34087444 : RT @PrincipessaMon3: Nick quando era nei cucaracha totalmente invisibile e non parlava mai. Da quel che ha detto ora non sopportava gia nic… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv lunedì 13 giugno 2022, Porta a Porta Speciale 7.1%, L’Isola dei Famosi 19% -