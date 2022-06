Elena del Pozzo è morta: ieri la madre aveva denunciato il rapimento della bambina di 5 anni, l’ annuncio di Chi l’ha visto (Di martedì 14 giugno 2022) Non è servito a nulla l’appello di Chi l’ha visto, né quello, molto sentito, di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone: la piccola Elena del Pozzo era già morta. Elena del Pozzo morta probabilmente nelle scorse ore Il cadavere della bambina è ancora in fase di ricerche: la madre avrebbe indicato però il luogo in cui si trova. È possibile che sia stato seppellito nelle scorse ore. È da comprendere quale sia il ruolo della donna in questa vicenda: la madre della piccola Elena era infatti andata dai carabinieri, nella giornata di ieri, per denunciare il rapimento ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 14 giugno 2022) Non è servito a nulla l’appello di Chi, né quello, molto sentito, di Piera Maggio,di Denise Pipitone: la piccoladelera giàdelprobabilmente nelle scorse ore Il cadavereè ancora in fase di ricerche: laavrebbe indicato però il luogo in cui si trova. È possibile che sia stato seppellito nelle scorse ore. È da comprendere quale sia il ruolodonna in questa vicenda: lapiccolaera infatti andata dai carabin, nella giornata di, per denunciare il...

