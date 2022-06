Dl contratti | ok Senato con 186 voti favorevoli | è legge**

(Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Con 186, 32 contrari e un'astensione, l'aula delha approvato in via definitiva il ddl di delega al Governo in materia dipubblici.

... "Ci sarà un nuovosu bollette e carburanti", spiega a Tgcom2 4, sottolineando l'impegno del ... "Dobbiamo contrastare il lavoro povero, rinnovaree rafforzare la contrattazione collettiva. ...... anche pergià firmati. Ma non basta, l'Associazione dei costruttori si sta battendo ...alacremente con tutti gli attori istituzionali coinvolti per assicurare che le misure previste dal... La nuova legge delega in materia di contratti pubblici Milano, 14 giu. (askanews) - "È assolutamente necessario riprendere immediatamente la trattativa, anche alla luce delle recenti innovazioni apportate in materia dalle disposizioni legislative. Risulta ...Federica Brancaccio, neo-presidente nazionale dell’Associazione costruttori: “Serve una exit strategy al blocco dell’acquisto crediti” ...