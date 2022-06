Di Maria Juve, colpo più lontano: la famiglia preferisce la Spagna (Di martedì 14 giugno 2022) Di Maria Juve, nuovo colpo di scena nella trattativa per il Fideo. La famiglia dell’esterno spinge per il ritorno in Spagna Il futuro di Angel Di Maria sempre più lontano dalla Juventus. Sono giorni caldi per l’argentino, pronto ormai a rivelare la decisione sul suo futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al momento il giocatore preferirebbe approdare alla corte del Barcellona, una scelta dettata anche dalla volontà della sua famiglia di tornare in Spagna. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Di, nuovodi scena nella trattativa per il Fideo. Ladell’esterno spinge per il ritorno inIl futuro di Angel Disempre piùdallantus. Sono giorni caldi per l’argentino, pronto ormai a rivelare la decisione sul suo futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al momento il giocatore preferirebbe approdare alla corte del Barcellona, una scelta dettata anche dalla volontà della suadi tornare in. L'articolo proviene da Calcio News 24.

