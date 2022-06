Castel Volturno, morto per salvare due bambini: lacrime e rabbia alla commemorazione di Said (Di martedì 14 giugno 2022) Cerimonia di commemorazione oggi pomeriggio al Lido Gabbiani a Pineta Grande, a Castel Volturno, per Rahhal Amarri, il 42enne di origine marocchina morto dopo aver salvato due bambini che stavano annegando in mare. Castel Volturno, morto per salvare due bambini: la commemorazione di Said La cerimonia – celebrata metà in italiano e metà in arabo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 14 giugno 2022) Cerimonia dioggi pomeriggio al Lido Gabbiani a Pineta Grande, a, per Rahhal Amarri, il 42enne di origine marocchinadopo aver salvato dueche stavano annegando in mare.perdue: ladiLa cerimonia – celebrata metà in italiano e metà in arabo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

fanpage : 'Un gesto di eroismo e di enorme altruismo. Un gesto che non possiamo dimenticare” Si chiamava Rahhal Amarri, 42 an… - fanpage : Un uomo di 45 anni è morto tra le onde dopo aver tratto in salvo 4 bambini che non riuscivano a tornare a riva. Una… - Hernandzismo19 : RT @Fraudon2punto0: Quando accompagni tuo fratello agli allenamenti del Napoli a Castel Volturno ?????? - spallettiano : RT @Fraudon2punto0: Quando accompagni tuo fratello agli allenamenti del Napoli a Castel Volturno ?????? - saettamcqu33n : RT @Fraudon2punto0: Quando accompagni tuo fratello agli allenamenti del Napoli a Castel Volturno ?????? -