Calcio, Mancini commenta la disfatta contro la Germania: "Un peccato chiudere così ma il gruppo è aperto" (Di martedì 14 giugno 2022) Guarda il bicchiere mezzo pieno Roberto Mancini dopo la pesante vittoria della Nazionale italiana di Calcio, sconfitta per cinque reti a due dalla Germania nel quarto incontro valido per la UEFA Nations League (gruppo C). Il CT infatti nelle dichiarazioni post gara ha commentato la partita dei propri ragazzi, ponendo inizialmente l'accento sull'approccio sbagliato del primo tempo. "Un peccato chiudere così, loro sono forti e lo sapevamo – ha detto Mancini ai microfoni di RAI 1 – Abbiamo concesso troppo nel primo tempo, li abbiamo lasciati giocare, abbiamo fatto cose buone nonostante il risultato, dispiace chiudere così ma il gruppo è ancora tutto ...

