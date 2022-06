Pubblicità

di Monica Sorti Andrea Saccogna della lista civica "" è il nuovo sindaco di. Il neo eletto ha avuto la meglio (per circa duecento voti, stando alle prime informazioni) su Giovanni Locatelli , candidato per "Obiettivo". Vivere Curno fa il bis con Saccogna (53.3%). Locatelli battuto per la seconda volta Saccagna, 26 anni, aspirante avvocato, è stato eletto col 53% delle preferenze, battendo lo sfidante del centrodestra: «Approfitterò dell'esperienza di mia madre, puntiamo si servizi alla persona e so ...La situazione nei diciassette Comuni in cui domenica 12 giugno si voterà per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale ...