“Vado a Ballando con le stelle” | colpo clamoroso per Milly Carlucci

Pubblicità

singlesisolamai : RT @tuseilmioniende: voi capite che lui ha detto elisa e cosmary si è esibita a tu si que vales ballando proprio la canzone di elisa io vad… - LEBBY4EVER : RT @davidemaggio: Iva Zanicchi: «Vado a Ballando con le Stelle» - davidemaggio : Iva Zanicchi: «Vado a Ballando con le Stelle» - bubinoblog : IVA ZANICCHI: 'VADO A BALLANDO! LA LUCARELLI STIA ATTENTA O MI INNERVOSISCO...' - maccario_marta : RT @tuseilmioniende: voi capite che lui ha detto elisa e cosmary si è esibita a tu si que vales ballando proprio la canzone di elisa io vad… -

con le Stelle ea ballare . Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll .' Poi le parole rivolte a Selvaggia Lucarelli : 'Entro ...Dopo il diciottesimo posto al Festival di Sanremo 2022 con il brano Voglio amarti , La signora della canzone ha confermato lo scoop del settimanale Oggi in diretta a Radio2: 'con le ..."Vado a Ballando con le stelle": l'amatissima cantante annuncia la propria partecipazione e Milly Carlucci segna un colpo clamoroso.Io vado, perché l’ho voluto, perché è l’ultima cosa che dovevo fare, perché io adoro ballare. Vado a Ballando con le Stelle e vado a ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi ...