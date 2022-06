Ultime Notizie – ‘Ciao Darwin’, concorrente paralizzato dopo incidente: “Bonolis non mi ha mai cercato” (Di lunedì 13 giugno 2022) Gabriele Marchetti rompe il silenzio e, a tre anni dall’incidente a ‘Ciao Darwin’ che lo ha reso tetraplegico, racconta dalle pagine del ‘Corriere della Sera’ la sua tragedia e come la sua vita sia cambiata dopo la caduta sui rulli durante la prova del ‘Genodrome’. “Prima di quel giorno ero un uomo che faceva mille cose. Adesso per me è finito tutto”, dice, sottolineando che “Paolo Bonolis non mi ha mai cercato per sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato”. “Soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci sono stati altri contatti”, precisa l’uomo. La sua seconda vita, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Gabriele Marchetti rompe il silenzio e, a tre anni dall’che lo ha reso tetraplegico, racconta dalle pagine del ‘Corriere della Sera’ la sua tragedia e come la sua vita sia cambiatala caduta sui rulli durante la prova del ‘Genodrome’. “Prima di quel giorno ero un uomo che faceva mille cose. Adesso per me è finito tutto”, dice, sottolineando che “Paolonon mi ha maiper sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato”. “Soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci sono stati altri contatti”, precisa l’uomo. La sua seconda vita, ...

