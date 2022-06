Ultime Notizie – Camorra, morto in carcere il boss Cosimo Di Lauro: aveva 48 anni (Di lunedì 13 giugno 2022) Figlio di Paolo, detto Ciruzzo ‘O Milionario, era detenuto nel carcere di Milano Opera sotto 41Bis dal 2005 E’ morto Cosimo Di Lauro, ex boss dell’omonimo clan camorristico. Di Lauro aveva 48 anni ed era detenuto al 41 bis nel carcere di Milano Opera. La notizia del decesso è stata appresa dal difensore di Cosimo Di Lauro, avvocato Saverio Senese, che questa mattina ha ricevuto una pec dal penitenziario milanese. Cosimo Di Lauro era il primo figlio di Paolo Di Lauro, storico capoclan detto “Ciruzzo ‘o milionario”, anche lui in carcere dove sta scontando tre ergastoli e detenuto in regime di 41 bis. Cosimo Di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Figlio di Paolo, detto Ciruzzo ‘O Milionario, era detenuto neldi Milano Opera sotto 41Bis dal 2005 E’Di, exdell’omonimo clan camorristico. Di48ed era detenuto al 41 bis neldi Milano Opera. La notizia del decesso è stata appresa dal difensore diDi, avvocato Saverio Senese, che questa mattina ha ricevuto una pec dal penitenziario milanese.Diera il primo figlio di Paolo Di, storico capoclan detto “Ciruzzo ‘o milionario”, anche lui indove sta scontando tre ergastoli e detenuto in regime di 41 bis.Di ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - ViViCentro : Morte di Vittoria 5 anni: i bagnini negano di essere stati in pausa pranzo VIDEO - ACmcoppola : RT @Andrea_V_73: '#Ucraina, ultime notizie. #Russia, ok a mediazione #Vaticano. #Azot, ancora 500 civili dentro a fabbrica' - Il Sole 24 OR… - MaurilioVitto : RT @Andrea_V_73: '#Ucraina, ultime notizie. #Russia, ok a mediazione #Vaticano. #Azot, ancora 500 civili dentro a fabbrica' - Il Sole 24 OR… -