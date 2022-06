Süddeutsche | perché il compagno di classe di Infantino incontrava il pm che accusò Blatter e Platini?

(Di lunedì 13 giugno 2022) Domani è un giorno importante per il processo, in Svizzera.potrebbe prendere una svolta e trasformarsi piano piano in un processo sulla Fifa di. La difesa ha ottenuto, con pochissimo preavviso, di poter ascoltare in udienza – domani, appunto – la testimonianza dell’ex capo dell’Ufficio economico della Fifa Markus Kattner. Testimonianza contro cui la Fifa si era battuta, appoggiata dalla Procura federale (BA). E’ un passaggio importante, scrive laZeitung, che sta seguendo quotidianamente il processo per una attenzione editoriale alle vicende di Gianni. Il caso dei 2 milioni di franchi pagati più o meno sotto banco daè solo un innesco, e rischia di accendere la miccia di un caso ...

