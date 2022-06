Sneijder | “Potevo diventare come Messi o Cristiano | ma non ne avevo voglia Forse

Pubblicità

Fantacalcio : Inter, senti Sneijder: 'Potevo arrivare al livello di Messi e CR7, ma non mi interessava' -

Intervistato dal sito dell'esperto di calciomercato, Gianlucadimarzio.com , l'ex Inter, Wesley Sneijder ha rivelato le motivazioni che lo hanno portato a non raggiungere i livelli di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: "Potevo arrivare ad essere come Messi o Cristiano Ronaldo. Semplicemente, non mi interessava. Mi sono goduto la vita, forse ho preso qualche bicchiere di vino in più nelle cene. Leo e Cristiano sono d ..."