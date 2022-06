Renovit realizzerà 10 megawatt impianti fotovoltaici per cinque stabilimenti Fincantieri (Di lunedì 13 giugno 2022) Fincantieri e Renovit, società controllata da Snam e partecipata da CDP Equity (Cdpe) che opera nel settore dell’efficienza energetica, hanno firmato un accordo per la realizzazione di impianti fotovoltaici in 5 siti produttivi italiani di Fincantieri, con l’obiettivo di assicurare un risparmio sulla spesa energetica e di contribuire ai più ampi obiettivi di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra (o GHG – Greenhouse Gases). I contratti prevedono la fornitura, l’installazione e la gestione da parte di Renovit di 22.000 pannelli fotovoltaici per una durata di 15 anni, nei cantieri navali di Fincantieri a Marghera (Veneto), Monfalcone (Friuli-Venezia Giulia), Riva Trigoso e Sestri Ponente (Liguria) e nello stabilimento di produzione di motori ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 giugno 2022), società controllata da Snam e partecipata da CDP Equity (Cdpe) che opera nel settore dell’efficienza energetica, hanno firmato un accordo per la realizzazione diin 5 siti produttivi italiani di, con l’obiettivo di assicurare un risparmio sulla spesa energetica e di contribuire ai più ampi obiettivi di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra (o GHG – Greenhouse Gases). I contratti prevedono la fornitura, l’installazione e la gestione da parte didi 22.000 pannelliper una durata di 15 anni, nei cantieri navali dia Marghera (Veneto), Monfalcone (Friuli-Venezia Giulia), Riva Trigoso e Sestri Ponente (Liguria) e nello stabilimento di produzione di motori ...

