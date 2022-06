Nasce Lightyear 0 | l’auto che si ricarica con il sole Le prime consegne a dicembre

Pubblicità

TheSpaceCinema : Come nasce una leggenda? Stiamo per scoprirlo… acquista subito i tuoi biglietti per Lightyear – La vera storia di B… -

Nel racconto troviamo lo Space Ranger Buzz, la comandante e amica Alisha Hawthorne e ... In breve tempouna colonia dove le persone cercano di vivere più serenamente possibile (anche ...... rivista di riferimento per il cinema e l'entertainment pubblicata da Duesse Communication,a ...a Best Movie Comics & Games in veste di doppiatore di Buzz nella nuova avventura d'azione...Lightyear, il nuovo film Disney Pixar è stato censurato per contenuti LGBTQ+: non uscirà in Arabia Saudita, proprio come molti altri film ...Oltre l'infinito: Buzz e il viaggio verso Lightyear è un doc che racconta come è stato realizzato Lightyear - la Vera Storia di Buzz.