Milan, CdS: “Asensio il grande sogno, ma non solo dei rossoneri” (Di lunedì 13 giugno 2022) Milan, CDS- Ad oggi la pista di mercato che sottolinea il CdS è quella che piace più al Milan ma, non solo ad oggi si potrebbe mettere in piedi un asta. Marco Asensio è davvero l’oggetto del desiderio in questo mercato che ad oggi decolla, ma non troppo per tutti. Tante le squadre sul ragazzo che hanno chiesto informazioni al Real che ad oggi non lo svende non può più rimanere per la grande abbondanza in avanti. Milan Asensio unico: Maldini chiama Ancelotti, la Juve c’è” scrive il Corriere dello Sport quest’oggi. Lo spagnolo non rinnoverà il contratto con il Real Madrid ed è pronta a scatenarsi un’asta. Il Milan però è in vantaggio sulla concorrenza formata da Juventus, Arsenal e Manchester United. Maldini ha chiamato Ancelotti e ha ricevuto da Carlo ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 13 giugno 2022), CDS- Ad oggi la pista di mercato che sottolinea il CdS è quella che piace più alma, nonad oggi si potrebbe mettere in piedi un asta. Marcoè davvero l’oggetto del desiderio in questo mercato che ad oggi decolla, ma non troppo per tutti. Tante le squadre sul ragazzo che hanno chiesto informazioni al Real che ad oggi non lo svende non può più rimanere per laabbondanza in avanti.unico: Maldini chiama Ancelotti, la Juve c’è” scrive il Corriere dello Sport quest’oggi. Lo spagnolo non rinnoverà il contratto con il Real Madrid ed è pronta a scatenarsi un’asta. Ilperò è in vantaggio sulla concorrenza formata da Juventus, Arsenal e Manchester United. Maldini ha chiamato Ancelotti e ha ricevuto da Carlo ...

