(Di lunedì 13 giugno 2022) «C’è stato unun po’. Ho improvvisato questa gara in Kenya che non ha portato benissimo. Sono tornato due giorni dopo con ricovero in ospedale ma ci stiamo. Houn piccolo fastidio che ha rallentato il mio programma, lo scorso anno è successa la stessa cosa ma è andata bene». Lo ha detto, oro olimpico nei 100 metri a Tokyo 2020, in un’intervista a TG2 Post.ripercorre l’impresa a cinque cerchi «In queste settimane devo mantenere i miei muscoli all’80%. E dalla prossima ripristinare il lavoro completo e gareggiare». ha aggiunto il velocista azzurro. Poi ha ripercorso la sua impresa a cinque cerchi. «Sono arrivato al massimo della mia forma e condizione fisica. Avevo fatto un grandissimo lavoro a livello mentale per ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : ? Come nella magica notte di Tokyo ? Gimbo e Marcell di nuovo insieme al @goldengala_roma! ?????? #ItaliaTeam… - salamalekumismo : Marcell jacobs alla batteria fortissimo - Gianlu89Murru : RT @fm_is: Se volete capire veramente quanto è pazzesco quello che ha fatto #Jacobs quest'anno, dovete leggere quello che scriveva lui stes… - MaccariFranco1 : RT @tg2rai: #Tg2Post #11giugno 'L'UOMO PIU' VELOCE DEL MONDO' Ospiti: Marcell Jacobs Ivan Zazzaroni, direttore @CorSport ore 21,00 @Rai… - davie_grrr : 9. Homelander: Alessandro Borghi (versione Suburra) 10: The Deep: Raoul Bova 11. Black Noir: Lillo Posaman 12: A-Tr… -

Secolo d'Italia

L'ho praticata a livello agonistico e per continuare, in parallelo alla ricerca, mi sono trasferita a Roma, dove mi alleno nello stesso campo del campione olimpionico. Lo sport mi dà ..., campione olimpico dei 100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione di Rai Due 'Tg2 Post', andata in onda nella serata di ... Marcell Jacobs: «Mi sto riprendendo, ho avuto un momento un po’ delicato». Poi parla di Bolt Marcell Jacobs, ospite di Tg2 Post, ha parlato delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dell'amicizia che lo lega a Gianmarco Tamberi e dei suoi tre figli ...1' di lettura 12/06/2022 - Red Canzian e Serena Autieri cantano in aula davanti a Casellati, Lamorgese e Marcell Jacobs (Roma). In occasione della cerimonia per il 170esimo anniversario della polizia ...