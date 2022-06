In autostrada intasata a Genova safety car con fiocco rosa

(Di lunedì 13 giugno 2022) Unacar conieri mattina per la polizia stradale di. Una pattuglia ha scortato una donna in travaglio che, per paura di rimanere imbottigliata nel traffico dei vacanzieri in ...

Una safety car con fiocco rosa ieri mattina per la polizia stradale di Genova. Una pattuglia ha scortato una donna in travaglio che, per paura di rimanere imbottigliata nel traffico dei vacanzieri in ...Lago di Garda preso d'assalto dai turisti stranieri, in primis tedeschi, ed italiani. Anche oggi l'A4 Milano - Venezia è intasata con lunghe code e rallentamenti tra i caselli autostradali di Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. A Peschiera ennesima coda in uscita: ... Anche la sezione lombarda dell'autostrada A1 avrà quattro corsie ... I lavori dureranno 36 mesi (si spera senza causare ulteriori rallentamenti in una zona già intasata) e costeranno 207 milioni di ...