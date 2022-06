Il VoLTE di Fastweb è ora compatibile con nuovi Samsung e uno smartphone Vivo (Di lunedì 13 giugno 2022) Il servizio VoLTE di Fastweb si arricchisce con nuovi smartphone compatibili tra cui nuovi Samsung e per la prima volta un cellulare Vivo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 13 giugno 2022) Il serviziodisi arricchisce concompatibili tra cuie per la prima volta un cellulare. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Pubblicità

TuttoAndroid : Il VoLTE di Fastweb è ora compatibile con nuovi Samsung e uno smartphone Vivo - maino_daniele : @FASTWEB per favore lavorate anche con OnePlus per abilitare il 5G e il VoLTE anche sui loro dispositivi! Oltretutt… - ParliamoDiNews : Il VoLTE di Fastweb supporta nuovi Samsung e Vivo: ecco la lista completa | MobileWorld #Shoppinglist… - mondomobileweb : Fastweb VoLTE: nuovi device Samsung compatibili, aggiunto in lista anche Vivo Y55 5G - DiCri91 : RT @TuttoTechNet: Fastweb mantiene la promessa e abilita 5G e VoLTE su iPhone e iPad compatibili #iphone12 #apple #iphone12pro #apple #ipho… -