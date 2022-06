I 10 cibi che aiutano a combattere la cellulite, ecco i consigli della dott.ssa Serena Missori (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ arrivato il caldo, è tempo di andare al mare, vestirsi più leggeri e stare più tempo all’aria aperta. Tutto bellissimo, se non fosse che molti di noi si trovano in una condizione di imbarazzo dovuta agli inestetismi della cellulite. Molte persone ne soffrono, soprattutto donne. Vediamo cosa fare per combatterla, grazie ai consigli di L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ arrivato il caldo, è tempo di andare al mare, vestirsi più leggeri e stare più tempo all’aria aperta. Tutto bellissimo, se non fosse che molti di noi si trovano in una condizione di imbarazzo dovuta agli inestetismi. Molte persone ne soffrono, soprattutto donne. Vediamo cosa fare per combatterla, grazie aidi L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

GirolamoIacona : Quante volte ti è capitato di non avere tempo (vuoi per ritmi frenetici di lavoro, vuoi per emergenze) per preparat… - kkulfm6I3 : @mintsugarr__ @_4ynoixx ho finito i cibi, questo è quello che avevo seguendo space valley - CookCorriere : Con il caldo cerchiamo cibi che ci fanno sentire più energici e sereni. Solitamente però sono ricchi di zuccheri se… - Leryn23212354 : RT @partigianovegan: Una specie che potrebbe sostentarsi solo con cibi vegetali ma sceglie di sterminare innocenti quotidianamente, è una s… - UnTemaAlGiorno : RT @rosaspinosa3: #ciSonoAlcuni cibi che non riesco neanche a guardare...tipo la cacciagione.. Non sono vegetariana, anche se mangio poch… -